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Kastamonu'da ilaçla uyuşturulmuş köpekler tedavi altına alındı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazide bulunan, ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı. Köpekleri gören vatandaşlar durumu Cide Belediyesine bildirdi. İlaçla uyuşturulduğu belirlenen köpekler, Cide Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi ediliyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazide bulunan, ilaçla uyuşturulmuş 10 köpek tedavi altına alındı.

Kemerli Mahallesi'ndeki boş araziye bırakılmış hareketsiz yatan köpekleri gören vatandaşlar, durumu Cide Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından ilaçla uyuşturulduğu belirlenen köpekler, Cide Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın takipçisi olduklarını belirtti. Ekmekci, şunları kaydetti:

"Derhal harekete geçen kamu görevlilerimize teşekkür ederim. Bu insanlık dışı olayı kimler gerçekleştirdiyse bulunacak ve yargı karşısına çıkarılacak. Kastamonu'muzun bu tür vakalara sahne olmasını asla kabul edemeyiz ve izin vermeyiz."

Kaynak: AA / Güncel

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