Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Salı Pazarı mevkisinde Yasin T. idaresindeki 37 SN 035 plakalı otomobil ile Fikri K. yönetimindeki 37 AAP 432 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Himmet K. ve 4 yaşındaki S.T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel