Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Türkmenistan uyruklu Dessan A'nın (28) kullandığı 34 PB 5622 plakalı otomobil, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Murat S. (35) idaresindeki 37 ABY 693 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Hüseyin B. ve Belgüzer B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kazım Karabekir Türkmenistan Kastamonu Güncel Haberler

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