Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı, 1 Çocuk Yaralandı

Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı, 1 Çocuk Yaralandı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cide Otogar Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücü D.G. yönetimindeki 78 EC 856 plakalı otomobil ile Y.K. idaresindeki 54 PD 095 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada D.G.'nin kullandığı otomobilde bulunan M.K. isimli çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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