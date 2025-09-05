Kastamonu'da İki Önemli Projenin Protokol İmza Töreni Gerçekleşti

Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen iki projenin protokol imza töreni yapıldı.

Karadeniz Otizm Federasyonunun "Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" ile Genç Yaşamın Sesleri Derneğinin "Sivil Toplum Buluşuyor Kastamonu Güçleniyor Projesi", toplam 472 bin 560 lira hibe desteği aldı.

Vali Meftun Dallı'nın makamında, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek ve dernek başkanları Huriye Boyraz ve Mehmet Şanlı'nın katılımlarıyla, destek alan projeler imzalandı.

"Güçlü Baba Güçlü Özel Birey Projesi" ile 2025 Aile Yılı kapsamında hedef grup olarak belirlenen 20 özel birey babasının, çocukların bakımında annelerin yükünü ve sorumluluklarını paylaşması için yapılacak çeşitli sanatsal ve uygulamalı atölye çalışmaları ile sosyal, moral ve motivasyon yönlerinden gelişimlerinin sağlanması hedefleniyor.

"Sivil Toplum Buluşuyor Kastamonu Güçleniyor Projesi" ise sivil toplum örgütlerine yönelik çalıştayla toplumsal örgütlenmeyi sağlayarak katılımcı demokrasinin kökleşmesini ve toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesini, kamu kurumları ile ilişkilerin artırılmasını amaçlıyor.

Dallı, özveriyle çalışan dernek başkanları Boyraz ve Şanlı'yı tebrik ederek, hibe desteği alan projelerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.