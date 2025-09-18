Kastamonu'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, diğer kazada iki kamyon çarpıştı ve sürücüler yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 37 KE 307 plakalı otomobil, Kastamonu-Tosya kara yolu Akkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki B.Ç, Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
N.E'nin kullandığı 37 KA 203 plakalı kamyon ile M.K. yönetimindeki 37 ADZ 097 plakalı kamyon merkeze bağlı Köklü köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.K. ile yanında bulunan H.K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.