Kastamonu'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 4 kişi yaralandı. Kazalardan biri hafif ticari aracın devrilmesi sonucu, diğeri ise iki otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

C.Y. (53) idaresindeki 34 EEY 348 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu- Sinop kara yolu Çördük köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü C.Y. ile N.T. (53) ve S.Ö. (57) yaralandı.

Cide ilçesinde ise Velioğlu mevkisinde İ.U. idaresindeki 35 AV 6935 plakalı otomobil ile E.B. yönetimindeki 34 NN 2386 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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