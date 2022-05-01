Kastamonu'da İHH'den öksüz ve yetimlere bayramlık yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da İHH'den öksüz ve yetimlere bayramlık yardımı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da İHH'den öksüz ve yetimlere bayramlık yardımı

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 150 ihtiyaç sahibi öksüz ve yetime kıyafet yardımı yapıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneği tarafından 150 ihtiyaç sahibi öksüz ve yetime kıyafet yardımı yapıldı.

Kentte yaşayan 150 ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocuk anlaşmalı mağazalara giderek ihtiyaç duydukları giyecekleri seçerek aldı.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, mazlum ve mağdurlara karşı üstlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesi tespit ettikleri öksüz ve yetim çocukların hayatına dokunmak istediklerini belirten Horuz, "Ramazanda yaptığımız gıda yardımlarının yanı sıra 150 çocuğumuza bayramlık yardımında bulunduk. Mutlulukları görülmeye değerdi. Bayramı mutlu bir şekilde geçirmeleri için bu kıyafetleri çocuklarımıza giydirdik." dedi.

Horuz, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, İHH, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title