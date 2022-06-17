Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz - Haberler

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Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz

AA - Özgür Alantor - Güncel
Kastamonu'da ihbara giden jandarmaya öğrencilerden sürpriz

İhsangazi ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler, sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

İhsangazi ilçesinde Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler, sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Kanlıgöl İlkokulu öğrencileri, jandarmayı arayarak okulun çevresinde şüpheliler olduğu ihbarı yaptı.

Okula gelen jandarma ekipleri, öğrenciler tarafından pasta ve çiçeklerle karşılandı. Sürpriz dolayısıyla teşekkür eden jandarma ekipleri, öğrencilerin ikram ettiği pastayı kesti.

Kanlıgöl İlkokulu Müdürü Murat Çetinkaya, AA muhabirine, Jandarma Teşkilatıyla gurur duyduklarını söyledi.

Etkinliği jandarmanın kuruluşunu kutlamak amacıyla yaptıklarını belirten Çetinkaya, "Amacımız, öğrencilerimize jandarmanın ceza yazan, korkutan kişiler olmadığını, vatandaşların rahat uyuyabilmeleri için gece gündüz çalıştığını anlatmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimiz jandarmaya sarılıp sohbet etti." diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa Kemal Köse de çok güzel bir gün olduğunu dile getirerek, "Jandarma ağabeylerimize, ihbarda bulunarak sürpriz yaptık. Çiçek verdik, pasta ikram ettik." dedi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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