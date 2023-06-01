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Kastamonu'da Husumetlisini Cadde Ortasında Silahla Vurdu

Kastamonu'da Husumetlisini Cadde Ortasında Silahla Vurdu

Güncel Haberler

Kastamonu'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından cadde ortasında silahla vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kastamonu'da bir kişi, aralarında husumet bulunan şahıs tarafından cadde ortasında silahla vurularak yaralandı.

Olay, Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Silahıyla ateş eden şahıs, husumetlisi O.Y.'yi bacaklarından yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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