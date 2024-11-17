Kastamonu'da Hükümlü Yakalandı
Kastamonu'da, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. hakkında yakalama kararı uygulanarak yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında "kasten yaralama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma" suçlarından 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.