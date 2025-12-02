Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı
Kastamonu'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla hırsızlık yapmak isteyen 3 kadın gözaltına alındı. Zanlılar, kent merkezinde iki ayrı adrese girmeye çalışırken yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda kent merkezinde 2 ayrı adrese girmeye çalışan 3 kadın yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel