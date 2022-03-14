Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Haberler

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Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jeneratör ve 50 litre benzin çaldığı öne sürülen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde jeneratör ve 50 litre benzin çaldığı öne sürülen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sefer köyünde yaşayan M.T. (50) kar yağışı nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine jeneratörünü çalıştırmak istedi. Jeneratörü, yanına bıraktığı 50 litre benzin ile 2 hilti ve 150 metrelik kablonun yerinde olmadığını fark eden M.T'nin durumu iletmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu şüpheli M.Y'yi (35) tespit eden ekipler, M.Y'nin çaldığı malzemeleri H.T'ye (28) sattığını belirledi.

M.Y'yi gözaltına alan ekipler, çalınan malzemeleri de bularak sahibine teslim etti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu, Jeneratör, Jandarma, Benzin, Güncel, Haberler

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