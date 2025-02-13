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Kastamonu'da Heyelan Sonrası Cide-Bartın Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kastamonu'da Heyelan Sonrası Cide-Bartın Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
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Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Cide-Bartın kara yolu, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Cide- Bartın kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Cide-Bartın kara yolunun Kalafat köyü mevkisinde etkili olan yağışın ardından heyelan meydana geldi. Kayan toprakla birlikte büyük bir kaya yola yuvarlandı.

Ulaşıma kapanan yol, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
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