Kastamonu'da Heyelan Sebebiyle Kullanılmaz Hale Gelen Tır

Kastamonu-Ankara karayolu Çatören köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle yola düşen kayaya çarpan tır kullanılmaz hale geldi. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'da heyelan sebebiyle yola düşen kayaya çarpan tır kullanılmaz hale geldi. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Çatören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış sonrasında meydana gelen heyelan sebebiyle dağdan yuvarlanan kaya yola düştü. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 57 ABB 012 plakalı tır, yola düşen kayaya çarptı. Tırın çarptığı kaya parçalanarak etrafa saçılırken, tır kullanılmaz hale geldi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazada kullanılmaz hale gelen tır ve yolu kaplayan kaya parçaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - KASTAMONU