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Kastamonu'da heyelan sebebiyle çöken yoldaki çalışmalar sürüyor

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Kastamonu'da heyelan sebebiyle çöken yoldaki çalışmalar sürüyor Kastamonu'da dün meydana gelen heyelan sebebiyle çöken Kastamonu-Çatalzeytin karayolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kastamonu'da heyelan sebebiyle çöken yoldaki çalışmalar sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'da dün meydana gelen heyelan sebebiyle çöken Kastamonu- Çatalzeytin karayolunun yeniden ulaşıma açılabilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kastamonu- Çatalzeytin karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yaşanan heyelan çöken Kastamonu- Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Çatalzeytin ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda, yolun çöken 40 metrelik kısmının onarılması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle heyelanın olduğu alanda yeni bir yol açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, heyelanın yaşandığı alanda çalışmalar devam ederken, diğer yandan yolun ulaşıma kapatılması sebebiyle Çatalzeytin ve Sinop'un Türkeli ilçesine ulaşım, Bozkurt-Abana-Çatalzeytin karayolu üzerinden sağlanıyor.

"İnşallah tez zamanda yol yapımını bitirirler"

Sinop'un Türkeli ilçesinde ikamet eden Eyüp Aydoğmuş, "Su ihtiyacımızı bittiği zaman Hamidiye şehitliğinden gelip alıyoruz. Dün bir arkadaşın telefonu vasıtasıyla gördüm, heyelan olmuş. Heyelan nedeniyle yol kapalı, giriş olmadığı için de bizler de köy yolundan dolaşıp geldik. İnşallah tez zamanda yol yapımını bitirirler. İnşallah Allah bunun gibi afetleri ülkemize bir daha yaşatmaz. Ekipler şu anda yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Biraz çalışmaları izleme vakti bulduk" dedi.

Hüseyin Aydoğmuş isimli vatandaş ise, "Buraya oğlumu ziyarete geldim. Evde suyumuz bitti, su ihtiyacımızı karşılamak için şehitliğe geldik. Fakat yol kapalıydı, heyelan olmuş. Heyelan nedeniyle geri döndük, köy içinden ayrı bir yoldan geçtik. İnşallah yol tez zamanda yapılır" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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