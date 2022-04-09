Kastamonu'da heyelan oluşan bölgelerde çalışma yapılıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da heyelan oluşan bazı bölgelerde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Karabük- Kastamonu kara yolunun 8. kilometresinde dün heyelan sonucu çöken yolun bir kısmında Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Karabük istikametinin trafiğe kapatıldığı yaklaşık 300 metrelik alanda ulaşım Kastamonu istikametinden sağlanıyor.

Cide ilçesinde de Malyas bölgesinde çaydaki su seviyesinin yükselmesiyle köy yolunun bir kısmı çöktü. Sürücülerin, çöken yola alternatif olarak Dağlı istikameti kullanmaları istendi.

Çatalzeytin, Bozkurt, Devrekani ilçelerinde de küçük çaplı heyelandan etkilenen alanlarda İl Özel İdare ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.