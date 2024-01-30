Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Ulaşım Kapandı
Kastamonu'nun Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kapanırken, ekipler yolun eski haline getirilmesi için çalışma başlattı.
Kastamonu'da, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Cide- Doğanyurt kara yolunda çalışma başlatıldı.
İlyasbey köyü Arapderesi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Ekipler heyelan sonrası kayan yolun eski haline getirilmesi için çalışma başlattı.
İki ilçe arasında ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.