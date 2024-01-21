Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Kara Yolu Kontrollü Geçişe Açıldı
Kastamonu'nun Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor. İlyasbey köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanın ardından ekipler çalışmalara başladı. Küçük araçların geçişine izin verilen kara yolunda, gece saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların da geçişine izin verileceği belirtildi.
Kastamonu'da, Cide-Doğanyurt kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.
İlyasbey köyü mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Ekipler heyelan sonrası kayan yolun düzenlenmesi için çalışma başlattı.
Kontrollü olarak küçük araçların geçişine izin verilen kara yolunda, gece saatlerinden itibaren ağır tonajlı araçların da geçişine izin verileceği öğrenildi.