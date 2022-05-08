Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Bozkurt ilçesi ile Yaylatepe köyü arasında ulaşımı sağlayan yol, son günlerde etkili olan yağışlara bağlı olarak toprak kayması sonucu kapandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle toprağı temizleyerek yolu trafiğe açtı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title