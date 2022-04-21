Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı
AA - Özgür Alantor - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdare ekipleri tarafından açıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, İl Özel İdare ekipleri tarafından açıldı.
Bozkurt ilçesi ile Keşlik köyü Odunluk Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan yol, toprak kaymasına bağlı olarak kaya düşmesi sonucu kapandı.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye, Özel İdare ekipleri sevk edildi.
Ekskavatör ile kaya kırılarak yol ulaşıma açıldı.
AA / Özgür Alantor - Güncel