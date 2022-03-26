Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu açıldı - Haberler

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Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu açıldı

AA - Kadir Yıldırım - Güncel
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

İnebolu'nun Korupınar köyü grup yolunda Şirvan Mahallesi mevkisinde eriyen kar suları nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu açıldı

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu açıldı

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu açıldı

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan köy grup yolu açıldı

AA / Kadir Yıldırım - Güncel

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