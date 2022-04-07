Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Çatalzeytin kara yolunda çalışmalar sürüyor
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ediyor.
ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ediyor.
Devrekani ile Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 71. kilometresindeki Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliğinin koordinesinde, kapanan kara yolunun yeniden trafiğe açılması için temizleme çalışması aralıksız devam ediyor.
Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise Abana-Bozkurt kara yolu üzerinden sağlanıyor.
AA / İlyas Gün - Güncel