Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Cide-İnebolu Kara Yolu Kapandı

Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Cide-İnebolu Kara Yolu Kapandı
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Kastamonu'da meydana gelen heyelan, Cide-İnebolu kara yolunun trafiğe kapanmasına yol açtı. Ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanırken, bölgede onarım çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'da Cide- İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cide-İnebolu yolunun 56-57. kilometrelerinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Kara yolunun trafiğe kapandığı bildirilen açıklamada, " Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden kullanılabilmekte olup, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergahtan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Heyelan nedeniyle kara yolunun denize doğru kayması dronla görüntülendi.

Ekipler yeni yol açmak için çalışmalarını sürdürürken, bölgeye gelen Karayolları Bölge Müdürü Alparslan Eşlik çalışmaları denetledi.

İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, gazetecilere, yolda yaklaşık 6 aydır küçük çaplı heyelanlar yaşandığını söyledi.

Ekiplerin kara yolunu yaptığını ancak heyelan nedeniyle tekrar bozulduğunu anlatan Sevinç, "Dün akşam namazından sonra yol kaymaya başladı. Kayınca bana, 'Yolu kapattır.' dediler. Ben de camilerden anons yaptırdım ve yolu kapattık. İyi ki dün akşam kapatmışız. Ekipler bayrama kadar yapacaklarını söylüyor. Ulaşım köyün içinden sağlanıyor. Mevcut yolumuz yapılıncaya kadar bu sıkıntıyı çekeceğiz. Köyün içinden geçen yoldan büyük araçlar geçemiyor." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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