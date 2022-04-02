Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.

İlçeye bağlı Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle, Çatalzeytin-Devrekani yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.

Kastamonu istikametine ulaşımın Abana-Bozkurt güzergahından sağlandığı bildirildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Toprak Kayması, Çatalzeytin, Kastamonu, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title