Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin kara yolu trafiğe kapatıldı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu-Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.
ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu- Çatalzeytin kara yolunda meydana galen heyelan nedeniyle ilçe yolu trafiğe kapatıldı.
İlçeye bağlı Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle, Çatalzeytin-Devrekani yolu geçici olarak ulaşıma kapandı. Heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.
Kastamonu istikametine ulaşımın Abana-Bozkurt güzergahından sağlandığı bildirildi.
AA / Özgür Alantor - Güncel