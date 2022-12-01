Kastamonu'da hayvanseverler, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı

Kastamonu'da hayvanseverler, Konya'daki hayvan barınağında yaşananları kınadı.

Nasrullah Meydanı'nda bir araya gelen Kastamonu Sokaktaki Canlılarımız İçin El Ele Derneği, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, Çayyolu Doğal Hayatı Koruma ve Sokak Hayvanları Barındırma Derneği, Kastamonu Doğa Hayvanları Koruma Derneği, Hayvan Hakları Koruma Federasyonu (HAYTAP) ve Kastamonu Üniversitesi Doğa ve Hayvan Koruma Topluluğu, ortak basın açıklaması yaptı.

Kastamonu Sokaktaki Canlılarımız İçin El Ele Derneği Başkanı Özden Neval Türkmen, Konya hayvan barınağında gerekli önlemleri almayarak olaya sebebiyet veren yöneticilerin derhal el çektirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm yerel yönetimlerin kısırlaştırma, tedavi gibi faaliyetleri yerine getirmesi gerektiğini anlatan Türkmen, "Tüm bunlar sonucunda diyoruz ki saldırgan hayvan yoktur. Açlık, susuzluk ve şiddete maruz bırakılarak insan eliyle saldırganlaştırılan hayvan vardır. Biraz empati, sevgi ve hoşgörü talep ediyoruz." dedi.

Türkmen, Kastamonu Valisi Avni Çakır'a teşekkür ederek, "İl Hayvan Kurulumuzda alınan üniversite kampüsündeki köpeklerimizin toplatılması konusundaki kurul kararının ertelenmesi talimatları ve hayvan hakları savunucularıyla üniversite yönetiminin kampüs içinde uygun yerde kulübeler yapması ve beslemesi konusunda desteği için minnet ve teşekkürlerimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.