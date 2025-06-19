Kastamonu'da Hayvan Pazarları Kapatıldı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, çevre illerde şap hastalığı görüldüğü belirtildi.

Yasakla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle, ilimiz genelinde hayvan hareketleri ve hayvan alım satımı durdurulmuş, hayvan pazarları kapatılmıştır. Alım-satım ve hayvan hareketlerine dair alınan karara uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Hayvan sağlığı ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm yetiştiricilerimizin kurallara titizlikle uyması önemle rica olunur."