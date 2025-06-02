Kastamonu'da Hayvan Barınağına Saldırı: Can Dostlar Dışarıda

Kastamonu'nun Araç ilçesinde belediye hayvan barınağının kapı kilidinin kırılması nedeniyle hayvanlar dışarıya çıktı.

Araç Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediyemize ait hayvan barınağının kapılarının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zorla kırılması sonucu, barınağımızdaki can dostlarımız kontrolsüz şekilde dışarıya çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sorumsuz ve yasa dışı eylem, hem hayvanların güvenliğini hem de vatandaşlarımızın huzurunu tehlikeye atmıştır. Sahipsiz sokak hayvanlarının şehir içinde kontrolsüz dolaşması, hem kendileri için hem de insanlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Belediye olarak bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların tespiti için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına hem güvenlik tedbirlerimizi artırıyoruz hem de toplumumuzun desteğine ihtiyaç duyuyoruz."