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Kastamonu'da Hayalet Ağlar Çıkarıldı

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bulunan Beyler Baraj Gölü'nde yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda hayalet ağlar çıkarıldı. Ağlara takılmış balıklar da kurtarıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölünden yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

İlçede bulunan Beyler Baraj Gölü'nde kaçak ağ bulunduğuna dair bilgi alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelince bölgede yapılan kontrol ve denetimlerde yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda hayalet ağ sudan çıkarıldı.

Ekipler ağlara takılmış balıkları da çıkardı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kaybolan veya bilerek su altına bırakılan ağların balık ölümlerine yol açtığı, bu durumun ekosistemin bozulmasına, toplu balık ölümlerine ve balık popülasyonunun azalmasına sebep olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce kaçak ve yasa dışı avcılıkla mücadele aralıksız devam etmektedir. Belirlenen program dahilinde deniz ve iç sularımızda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca yasa dışı avcılıkla mücadelede duyarlı vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetleri de büyük önem taşımaktadır. Karşılaşılan yasa dışı ve kaçak avcılık ihbarlarına İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca en kısa zamanda müdahale edilmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Devrekani kastamonu Ekonomi Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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