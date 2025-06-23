Kastamonu'da Hava Sıcaklıkları Artacak

Kastamonu Valiliği, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının artması beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminlerine ilişkin bilgilendirme bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artması beklendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları ve orman yangını tehlikesi hususunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."