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Kastamonu'da hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, aranan 7 hükümlünün yakalanması için çalışma yaptı. İl merkezi ve ilçelerde tespit edilen adreslerde yakalanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl merkezi ile Bozkurt, Daday ve Taşköprü ilçelerinde tespiti yapılan adreslerde yakalanan, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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