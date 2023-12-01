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Kastamonu'da hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

1 Aralık 2023 18:11 Son Güncelleme: 18:13 Abone Ol

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, aranan 7 hükümlünün yakalanması için çalışma yaptı. İl merkezi ve ilçelerde tespit edilen adreslerde yakalanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.