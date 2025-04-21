Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Oyuncu Sevil Akdağ hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Kastamonu'da Hamile Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Kastamonu'da Hamile Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da kötü koku ihbarı sonrası giden polis ekipleri, evde bıçaklanarak öldürülmüş 23 yaşındaki hamile kadın Elif C.'nin cesedini buldu. Kadının eşi gözaltına alındı.

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde bıçaklanarak öldürülmüş hamile kadın cesedi bulundu.

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (23) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının cesedi, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Evli olduğu öğrenilen kadının eşi B.C. Nasrullah Meydanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.