Kastamonu'da Hamile Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde bıçaklanarak öldürülmüş hamile kadın cesedi bulundu.

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (23) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının cesedi, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Evli olduğu öğrenilen kadının eşi B.C. Nasrullah Meydanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.