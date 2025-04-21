Kastamonu'da Hamile Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

KASTAMONU'da 'kötü koku' ihbarına gidilen evde hamile Elif Civil'in (28) bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu. Civil'in eşi B.C. gözaltına alındı.

Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin 'kötü koku' ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz yatan hamile Elif Civil'in, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi. Civil'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Elif Civil'in eşi B.C., gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.