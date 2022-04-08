Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Erkut Kargın - Güncel
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Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'nin (24) yakalanması için çalışma başlattı.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda H.D'yi yakaladı.

H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Erkut Kargın - Güncel

Kastamonu, Jandarma, JASAT, Güncel, Haberler

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