Kastamonu'da hafif ticari araçla cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kastamonu- Ankara kara yolu Diphan mevkisinde meydana gelen kazada, Hüseyin T. idaresindeki hafif ticari araç ile Taner G'nin kullandığı cip çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı ve ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.