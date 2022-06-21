Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 GC 156 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Serdar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta sıkışan yaralılar, Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title