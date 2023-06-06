Kastamonu'da hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kadir D'nin (19) kullandığı 06 ACJ 372 plakalı hafif ticari araç, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında yaya olan Emine Çakır'a (65) çarptı.
Yaralanan Çakır, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel