Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi, 5 Kişi Yaralandı
Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç devrildi ve içerisinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ramazan G. idaresindeki 54 D 3235 plakalı hafif ticari araç Araç- Kastamonu kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Ramazan G. ile Kezban G. (50), N.G. (11), N.N.G. (14) ve Y.Y.G. (12) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.