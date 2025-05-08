Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde İstanbul'a giden bir hafif ticari araç devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sinop'tan İstanbul'a giden M.Ç. idaresindeki 57 ABH 622 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-Araç kara yolu Diphan mevkisinde devrildi.
Kazada araçtaki S.Ç, E.K, G.Y. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel