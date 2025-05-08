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Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Kastamonu'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde İstanbul'a giden bir hafif ticari araç devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Sinop'tan İstanbul'a giden M.Ç. idaresindeki 57 ABH 622 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-Araç kara yolu Diphan mevkisinde devrildi.

Kazada araçtaki S.Ç, E.K, G.Y. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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