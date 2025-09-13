Kastamonu'da Güvensiz Skuter Yolculuğu Kamerada
Kastamonu'da, güvenlik ekipmanı olmadan skuter kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araçların arasından geçen çocuklar, büyük bir risk altında seyahat ediyor.
KASTAMONU'da, üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan skuter kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler, Kastamonu'nun merkez ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde kaydedildi. Üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan 2 skuterı arka arkaya kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, skuterlerden birine iki kişinin bindiği, araçların arasında ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu yer aldı.
Haber: Hamza DEMİRCİ/KASTAMONU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel