Kastamonu'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi.

Afet Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantıda İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güven tarafından son üç yılın asayiş verilerinin yer aldığı sunum paylaşılarak, il merkezi ve ilçelerin durumu değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde yürütülen metruk yapılarla ilgili süreç de toplantıda görüşüldü.

Toplantıda konuşan Dallı, özellikle yalnız yaşayan yaşlıların ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek "İlçelerimizde ve köylerimizde yalnız yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edelim, hatırlarını soralım. İhtiyaçlarının olup olmadığını kontrol edelim ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirelim. Bu konu üzerinde önemle durmanızı istirham ediyoruz." diye konuştu.

Dallı, Kastamonu'nun huzuru için özveriyle çalışan güvenlik güçlerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Aydın Ergün, ilgili kurum müdürleri ve kaymakamlar katıldı.