Kastamonu'da Güvenlik Ekipmansız Skuterle Tehlikeli Yolculuk
Görüntüler, Kastamonu'nun merkez ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde kaydedildi. Üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan 2 skuterı arka arkaya kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, skuterlerden birine iki kişinin bindiği, araçların arasında ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel