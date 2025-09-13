Haberler

Kastamonu'da Güvenlik Ekipmansız Skuterle Tehlikeli Yolculuk

Kastamonu'da Güvenlik Ekipmansız Skuterle Tehlikeli Yolculuk
Kastamonu'da, üzerinde güvenlik ekipmanı olmadan skuter kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların araçların arasında ilerliyor olması dikkat çekiyor.

Görüntüler, Kastamonu'nun merkez ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde kaydedildi. Üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan 2 skuterı arka arkaya kullanan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, skuterlerden birine iki kişinin bindiği, araçların arasında ilerleyen çocukların tehlikeli yolculuğu yer aldı.

