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Kastamonu'da Güney Karadeniz Jeoparkı Tanıtım Merkezi Kuruluyor

Kastamonu'da Güney Karadeniz Jeoparkı Tanıtım Merkezi Kuruluyor
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Kastamonu'nun doğal güzelliklerini ve biyoçeşitliliğini tanıtmayı amaçlayan Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, yeni sezonda faaliyetlere başlayacak. Jeopark, bölgenin ekonomik ve turistik gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel zenginlik ve biyoçeşitliliği içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı'nın tanıtımı Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi ile yapılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nı oluşturarak, Ulusal Jeoparklar Ağı'na dahil olmayı hedefleyen kentte, çalışmalar sürüyor. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan Gezici Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, yeni sezonda faaliyetlerine başlayacak.

KUZKA'nın, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Kastamonu'da Doğa Turizminin Geliştirilmesi Projesi'ne sağladığı destekle hayata geçirilen yenilikçi tanıtım merkezi, Kastamonu'nun fauna ve florasıyla birlikte jeolojik oluşumlarını tanıtmayı hedefliyor.

Gezici Ziyaretçi Merkezi, Kastamonu'nun dört bir yanında gerçekleştireceği etkinlikler ve gezici turlarla, doğaseverlere ve bölge halkına kentin doğasını daha yakından tanıma fırsatı sunacak.

Tanıtım merkezinde, farklı kuş türlerinden, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu ve Hacıveli Kayalıkları gibi dikkat çekici jeolojik oluşumlara kadar pek çok bilgi, görseller eşliğinde ziyaretçilere aktarılarak bölgenin biyolojik ve jeolojik çeşitliliği gözler önüne serilecek.

Jeopark, sadece doğal zenginliklerin korunması ve tanıtılması açısından değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve turistik gelişimi için de büyük bir öneme sahip.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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