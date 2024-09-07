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Kastamonu'da 'Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi' Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

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Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini amaçlayan 'Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi' değerlendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında kültürel farkındalık ve bireysel gelişim kursları düzenlenmekte. Dernek başkanı Huriye Boyraz, deprem hazırlık kursunun ve çeşitli etkinliklerin önemine vurgu yaparak, projelerin sürdüğünü bildirdi.

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi"nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince ocak ayında hayata geçirilen "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi"nde eğitimler devam ediyor.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, proje değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl üç projeyi aynı anda hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında bireysel gelişim ve kültürel farkındalık kursları düzenlendiğini belirten Boyraz, "Deprem hazırlık kursu oldu, bizim için bu çok önemliydi. Depremi algılama gibi bir şansları olmadığı için bu kurs daha kıymetliydi." dedi.

Engelliler Haftası'nda da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Boyraz, "Atlı terapi merkezine gittik. Horma Kanyonu gezisi, kişisel gelişim kursları düzenledik. Yine çocuklarımıza pasta kursları verdik. Özellikle tatlı yapımında çok iyiydi çocuklar. Hamura dokunamayan otizmli bireylerimiz, bu vesileyle hocalarımın büyük sabrıyla eldivensiz hamur yoğurmayı öğrendi. Bu, bizim için çok kıymetliydi." ifadesini kullandı.

Boyraz, projenin sürdüğünü kaydetti.

Toplantıya AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ile özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler kastamonu Güncel

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