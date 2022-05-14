Kastamonu'da gönüllüler çevre temizliği yaptı - Haberler

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Kastamonu'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

Kastamonu'da gönüllüler çevre temizliği yaptı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Kastamonu Belediyesi öncülüğünde kurulan "Kastamonu Çevre Gönüllüleri Topluluğu" tarafından Tosya yolu mevkisinde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Resul Köprülü, topluluk üyelerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, "Çevremizi ve doğamızı korumaya yönelik faaliyetlerimize bir yenisi ekledik ve doğada unutulan atıkları topladık. Doğaya yapacağımız en büyük iyilik, onu kirletmemek, korumaktır. Çünkü onu korumak, geleceğimizi korumaktır." dedi.

Köprülü, önümüzdeki süreçte çevre temizlik programlarının devam edeceğini kaydetti.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Güncel, Haberler

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