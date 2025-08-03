Kastamonu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kastamonu Valiliği, kentin güneyinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, şehrin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların kuvvetli olması tahmin edildiğinden vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.