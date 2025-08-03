Kastamonu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

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Kastamonu Valiliği, şehrin güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların olumsuz etkilerine karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kastamonu Valiliği, kentin güneyinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, şehrin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların kuvvetli olması tahmin edildiğinden vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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