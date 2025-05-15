Kastamonu'da Gençler Deniz Ekosisteminin Korunması İçin Buluştu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "Denizin Sana İhtiyacı Var" projesi kapsamında 5 ülkeden gençler bir araya geldi.

Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği ev sahipliğinde Avrupa Birliği destekli Erasmus+ programı kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, İtalya, İspanya ve Azerbaycan'dan gelen 41 gençlik çalışanı ilçede buluştu.

Deniz ekosisteminin korunması için ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla 10 Mayıs'ta başlayan proje 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

Proje süresince deniz kirliliğiyle mücadele, sürdürülebilir balıkçılık ve nesli tehlike altındaki deniz canlılarının korunması gibi başlıklarda atölye çalışmaları, saha gezileri ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret eden gençler, Küçüksu Mesire Alanı'nda ise çöp toplama etkinliği yaptı.

Proje Koordinatörü Nuri Bilirgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yalnızca çevre duyarlılığı kazandırmadığını aynı zamanda gençlik çalışanlarının çevre konularındaki liderlik rollerini de güçlendirdiğini vurguladı.

Projenin öneminden bahseden Bilirgen, "Bu proje denizlerin değil, geleceğin de projesi. Deniz kirliliği yalnızca sahil şehirlerinin değil, küresel ölçekte hepimizin meselesi. Kastamonu gibi doğayla iç içe bir şehirde bu farkındalığı yaşatmak, gençler için eşsiz bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.