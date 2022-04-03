Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler

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Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da geçici köprüsünün bağlantıları yıkılan mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde geçici köprünün yolla bağlantısının yükselen çay sularında yıkılması nedeniyle 13 haneli mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde geçici köprünün yolla bağlantısının yükselen çay sularında yıkılması nedeniyle 13 haneli mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Güllüce köyü ile köye bağlı Kaşbaşı Mahallesi'nin arasından geçen Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesi, eriyen kar sularıyla yükseldi.

Bölgede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden sonra yıkılan köprünün yerine beton menfezlerle yapılan geçici köprünün yolla bağlantı kısımları çayda su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı.

Güllüce Köyü Muhtarı Erol Turan, AA muhabirine Kaşbaşı Mahallesi'nde 13 hanenin yaşadığını belirterek, "Mahallenin ilçe ile ulaşımı şu anda yok ama olumsuz bir durum söz konusu değil. Köyümüz için taşkın riski oluşturmuyor." diye konuştu.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu, Sel, kar, su, Güncel, Haberler

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