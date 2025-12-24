Haberler

Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Güncelleme:
Kastamonu Valiliği, 25 Aralık Perşembe günü gece saatlerinde Batı Karadeniz'de etkili olacak fırtına konusunda uyarıda bulundu. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, saatteki hızının 75 kilometreye ulaşabileceği belirtildi. Balıkçılar ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 25 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

