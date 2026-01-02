Haberler

Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valiliği, 3 Ocak Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgarın hızı 75 km/s'ye ulaşacak, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, 3 Ocak Cumartesi gece saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eserek fırtınaya dönüşeceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Fırtınanın, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor